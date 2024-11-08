Партия социалистов в Молдавии опротестует результаты президентских выборов

Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) опротестует в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) результаты выборов президента в связи с нарушениями на них, заявил вице-спикер парламента от политформирования Влад Батрынча.

Он отметил, что за прошедшее со дня второго тура выборов время юристы ПСРМ рассмотрели сотни материалов наблюдателей, которые присутствовали на каждом избирательном участке, как в Молдавии, так и за границей. Также были проанализированы все материалы организации PromoLex и предварительного отчета ОБСЕ по поводу нарушений, которые были допущены во втором туре выборов. По словам вице-спикера, в ЦИК направили запрос, чтобы опротестовать результаты выборов.