Партия социалистов в Молдавии опротестует результаты президентских выборов
Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) опротестует в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) результаты выборов президента в связи с нарушениями на них, заявил вице-спикер парламента от политформирования Влад Батрынча.
Он отметил, что за прошедшее со дня второго тура выборов время юристы ПСРМ рассмотрели сотни материалов наблюдателей, которые присутствовали на каждом избирательном участке, как в Молдавии, так и за границей. Также были проанализированы все материалы организации PromoLex и предварительного отчета ОБСЕ по поводу нарушений, которые были допущены во втором туре выборов. По словам вице-спикера, в ЦИК направили запрос, чтобы опротестовать результаты выборов.
Батрынча подчеркнул, что от комиссии требуют дать ясные ответы по поводу нарушений, в том числе массового использования административного ресурса, агитации и пропаганды в день тишины и в день голосования, а также запугивания избирателей.
Ранее молдавский политолог, директор Института общественной политики Аркадий Барбарошие заявил в разговоре с НСН, что, по данным властей Молдавии, голоса около 200 тысяч молдавских граждан якобы были куплены Россией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru