Стояногло признал победу Санду на президентских выборах в Молдавии
Действующий президент Молдавии Майа Санду победила во втором туре президентских выборов. Об этом в своём Telegram-канале заявил её оппонент от Партии социалистов Александр Стояногло.
По его, он одержал «моральную победу»: хоть в целом он и проиграл Санду, однако выиграл по голосам внутри страны.
«Это моральная победа, которая ясно прозвучала со всех концов страны: Молдова хочет другого и хочет этого сейчас. Молдова жаждет справедливости, единства, уважения к людям», - написал Стаяногло.
Он также добавил, что власть, чей триумф «строится на грязи, страхе, ненависти и цензуре», рано или поздно потерпит поражение.
Ранее в ЦИК Молдавии заявили, что после подсчета 100% протоколов Санду набрала 55,33% голосов, а её оппонент от Партии социалистов Александр Стояногло - 44,67% голосов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru