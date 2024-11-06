Стояногло признал победу Санду на президентских выборах в Молдавии

По его, он одержал «моральную победу»: хоть в целом он и проиграл Санду, однако выиграл по голосам внутри страны.

«Это моральная победа, которая ясно прозвучала со всех концов страны: Молдова хочет другого и хочет этого сейчас. Молдова жаждет справедливости, единства, уважения к людям», - написал Стаяногло.

Он также добавил, что власть, чей триумф «строится на грязи, страхе, ненависти и цензуре», рано или поздно потерпит поражение.

Ранее в ЦИК Молдавии заявили, что после подсчета 100% протоколов Санду набрала 55,33% голосов, а её оппонент от Партии социалистов Александр Стояногло - 44,67% голосов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

