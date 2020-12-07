Партия пенсионеров заявила о своём участии в выборах в Госдуму в 2021 году

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (Партия пенсионеров) приняла решение участвовать в думских выборах, которые пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба партии.

В президиуме политической организации заявили, что партия будет участвовать как в кампании по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва, так и в выборах депутатов представительных органов власти субъектов Федерации и муниципальных образований по всей стране.

Своё решение в партии назвали необходимость. Целью, по словам председателя центрального совета партии Владимира Буракова, является «максимально возможное присутствие в органах государственной, региональной и муниципальной власти».

«Надежды и чаяния 45 миллионов пенсионеров и 17 миллионов тех, кого сегодня называют предпенсионерами, не должны всё время разбиваться о бездействие нынешних парламентских партий», - подчеркнул он.

Бураков назвал существующую идеологическую борьбу в Госдуме «имитацией», и заявил, что у Партии пенсионеров нет антирейтинга и она не запятнала себя «соглашательской позицией».

Ранее в СМИ появились слухи, что партию «Справедливая Россия» (СР) к выборам в Госдуму могут объединить с четырьмя непарламентскими партиями. Лидер партии Сергей Миронов рассказал НСН, что «СР» сможет успешно пройти в Госдуму не прибегая к альянсу с малыми партиями, напомнив, при этом, что уже два года ведёт переговоры о коалиции, но пока не готов уточнить, с кем именно.

