СМИ: Кремль хочет объединить «Справедливую Россию» с малыми партиями

Администрация президента перед выборами в Госдуму намерена инициировать объединение малых партий под эгидой «Справедливой России». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, к СР могут присоединиться партии «Родина», «За правду», «Патриоты России» и Партия пенсионеров.

Отмечается, что цель объединения - «утилизация небольших партийных проектов». Объединительный съезд может пройти до конца года.