СМИ: Кремль хочет объединить «Справедливую Россию» с малыми партиями
Администрация президента перед выборами в Госдуму намерена инициировать объединение малых партий под эгидой «Справедливой России». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
По данным издания, к СР могут присоединиться партии «Родина», «За правду», «Патриоты России» и Партия пенсионеров.
Отмечается, что цель объединения - «утилизация небольших партийных проектов». Объединительный съезд может пройти до конца года.
Между тем, в партии «За правду» заявили, что им ничего неизвестно об идее объединения, а в партии «Родина» сказали, что не собираются этого делать.
В октябре Ura.ru уже сообщало о вероятном объединении партий «Справедливая Россия», «Родина», «Партия пенсионеров» и «За правду». Тогда отмечалось, что партии могут объединиться, чтобы пройти в нижнюю палату.
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