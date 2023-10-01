Партия бывшего премьера Фицо лидирует на парламентских выборах в Словакии
По итогам подсчёта более 99% бюллетеней партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо Smer выигрывает парламентские выборы в стране.
Smer набрала 22,94% голосов избирателей. На втором месте -партия «Прогрессивная Словакия» с 17,96% голосов, на третьем – партия социал-демократов «Голос» с 14,70%.
Ее лидер, бывший премьер, Роберт Фицо выступает категорически против военной поддержки Киева. Он также против перспективы вступления Украины в НАТО.
«Словакия больше не пошлет Украине ни одного патрона!» – цитирует политика «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что Словакия прекратит поставки вооружений на Украину, если оппозиционная партия Smer войдет в состав нового правительства после выборов 30 сентября.
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