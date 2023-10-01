Партия бывшего премьера Фицо лидирует на парламентских выборах в Словакии

Smer набрала 22,94% голосов избирателей. На втором месте -партия «Прогрессивная Словакия» с 17,96% голосов, на третьем – партия социал-демократов «Голос» с 14,70%.

Ее лидер, бывший премьер, Роберт Фицо выступает категорически против военной поддержки Киева. Он также против перспективы вступления Украины в НАТО.



«Словакия больше не пошлет Украине ни одного патрона!» – цитирует политика «Радиоточка НСН».

Ранее стало известно, что Словакия прекратит поставки вооружений на Украину, если оппозиционная партия Smer войдет в состав нового правительства после выборов 30 сентября.



