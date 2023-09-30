В Словакии начались парламентские выборы
Внеочередные выборы в парламент стартовали в Словакии, в республике открылись 5996 избирательных участков. Об этом сообщили в МВД страны.
«Голосование начинается в 07.00 (08.00 мск) и продлится до 22.00 (23.00 мск)», — указали в ведомстве.
В выборах участвуют 24 политических партии и одна коалиция. Партии должны набрать не менее 5% голосов для прохождения в парламент, коалиция — не менее 7%.
Ранее стало известно, что лидером гонки в преддверии выборов стала пророссийская социал-демократическая партия Smer, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Объединение выступает против ультралиберальных ценностей, расширения НАТО и поставок оружия Украине. Однако эксперты сомневаются, что Smer удастся получить парламентское большинство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru