В Словакии начались парламентские выборы

«Голосование начинается в 07.00 (08.00 мск) и продлится до 22.00 (23.00 мск)», — указали в ведомстве.

В выборах участвуют 24 политических партии и одна коалиция. Партии должны набрать не менее 5% голосов для прохождения в парламент, коалиция — не менее 7%.

Ранее стало известно, что лидером гонки в преддверии выборов стала пророссийская социал-демократическая партия Smer, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Объединение выступает против ультралиберальных ценностей, расширения НАТО и поставок оружия Украине. Однако эксперты сомневаются, что Smer удастся получить парламентское большинство.

