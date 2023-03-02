Орбан предложил создать альтернативу НАТО в Европе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил европейским странам создать свой аналог НАТО, в котором не будет Соединенных Штатов. Об этом он рассказал изданию Die Weltwoche.
Он отметил, что предлагал то же самое еще в 2012 году, и считает, что странам Евросоюза нужно учиться защищать себя без посторонней помощи.
Орбан уточнил, что в целом правительство выступает за присоединение Финляндии и Швеции к альянсу, однако депутаты парламента не горят желанием его ратифицировать.
Ранее венгерская правая партия Mi Hazánk предложила отказаться от расширения НАТО. Представитель партии Элед Новак считает, что вступление Швеции и Финляндии в военный блок - еще один шаг на пути к мировой войне.
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