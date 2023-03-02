Орбан предложил создать альтернативу НАТО в Европе

Он отметил, что предлагал то же самое еще в 2012 году, и считает, что странам Евросоюза нужно учиться защищать себя без посторонней помощи.

Орбан уточнил, что в целом правительство выступает за присоединение Финляндии и Швеции к альянсу, однако депутаты парламента не горят желанием его ратифицировать.

Ранее венгерская правая партия Mi Hazánk предложила отказаться от расширения НАТО. Представитель партии Элед Новак считает, что вступление Швеции и Финляндии в военный блок - еще один шаг на пути к мировой войне.