Орбан предложил создать альтернативу НАТО в Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил европейским странам создать свой аналог НАТО, в котором не будет Соединенных Штатов. Об этом он рассказал изданию Die Weltwoche.

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Он отметил, что предлагал то же самое еще в 2012 году, и считает, что странам Евросоюза нужно учиться защищать себя без посторонней помощи.

Орбан уточнил, что в целом правительство выступает за присоединение Финляндии и Швеции к альянсу, однако депутаты парламента не горят желанием его ратифицировать.

Ранее венгерская правая партия Mi Hazánk предложила отказаться от расширения НАТО. Представитель партии Элед Новак считает, что вступление Швеции и Финляндии в военный блок - еще один шаг на пути к мировой войне.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОВенгрия
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