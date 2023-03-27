Парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО

Венгерский парламент одобрил присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу, сообщил ведущий заседания, трансляция которого велась на сайте высшего законодательного органа страны.

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Большинство депутатов (182) проголосовали за вступление Финляндии в НАТО. Шестеро политиков выступили против. Парламент Венгрии состоит из 199 депутатов.

Финляндия и Швеция в мае прошлого года подали заявки на вступление в НАТО, однако процесс замедлился из-за протеста Турции. Сейчас Турция осталась последней страной альянса, которая не вынесла положительного решения по заявке Финляндии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Финляндия вступит в Североатлантический альянс до 14 мая — дня, когда в Турции пройдут президентские выборы.

Ранее глава Финляндии заявлял, что членство страны в НАТО будет неполным без Швеции. Он отметил, что Швеция является «хорошим соседом» Финляндии. Ниинистё указал, что НАТО нужны все 32 страны.

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Фото: pixabay.com
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