Парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО

Большинство депутатов (182) проголосовали за вступление Финляндии в НАТО. Шестеро политиков выступили против. Парламент Венгрии состоит из 199 депутатов.



Финляндия и Швеция в мае прошлого года подали заявки на вступление в НАТО, однако процесс замедлился из-за протеста Турции. Сейчас Турция осталась последней страной альянса, которая не вынесла положительного решения по заявке Финляндии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Финляндия вступит в Североатлантический альянс до 14 мая — дня, когда в Турции пройдут президентские выборы.

Ранее глава Финляндии заявлял, что членство страны в НАТО будет неполным без Швеции. Он отметил, что Швеция является «хорошим соседом» Финляндии. Ниинистё указал, что НАТО нужны все 32 страны.

