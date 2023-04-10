Парламент Украины призвал страны НАТО ускорить вступление Киева в альянс
Депутаты украинского парламента призвали страны Североатлантического альянса поддержать кандидатуру Украины на вступление в НАТО и ускорить этот процесс. Такое заявление сделал украинский парламентарий Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в тексте обращения Рада также призвала страны содействовать принятию на весенней сессии парламентской ассамблеи НАТО в Люксембурге важных решений, которые направлены на приближение Украины к членству в альянсе.
Ранее, 4 апреля, в МИД РФ заявили, что России придется предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нацбезопасности страны, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО. Зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявлял в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Финляндия, вступая в НАТО, испортит себе жизнь на многие годы вперед.
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