В Турции назвали условия вступления Швеции в НАТО

«В прошлую пятницу я переговорил с министром иностранных дел Швеции. Он сказал мне, что надеется на то, что их заявка будет окончательно оформлена до саммита НАТО. Я сказал, что это зависит от вас», - заявил Чавушоглу.

Он также отметил, что Финляндия, которая также намеревается вступить в Северо-Атлантический альянс, получит решение первой.

«Мы хотим, чтобы они сначала узнали об этом от нас, а не из СМИ», - указал Чавушоглу.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что парламент страны уже начал процесс ратификации финской заявки.



