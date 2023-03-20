В Турции назвали условия вступления Швеции в НАТО
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что что ход процесса вступления Швеции в НАТО будет зависеть от Стокгольма, сообщает РИА Новости.
«В прошлую пятницу я переговорил с министром иностранных дел Швеции. Он сказал мне, что надеется на то, что их заявка будет окончательно оформлена до саммита НАТО. Я сказал, что это зависит от вас», - заявил Чавушоглу.
Он также отметил, что Финляндия, которая также намеревается вступить в Северо-Атлантический альянс, получит решение первой.
«Мы хотим, чтобы они сначала узнали об этом от нас, а не из СМИ», - указал Чавушоглу.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что парламент страны уже начал процесс ратификации финской заявки.
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