Парламент Турции одобрил отправку турецких военных в Азербайджан
Парламент Турции одобрил указ президента Реджепа Тайипа Эрдогана, согласно которому турецкие военные могут отправиться на территорию Азербайджана и находиться там в течение одного года. Об этом сообщает РИА Новости.
11 ноября стало известно, что Турция и РФ договорились о создании центра по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова заявил, что Россия и Турция создадут мониторинговый центр на территории Азербайджана. Он подчеркнул, что совместные миротворческие операции не будут проводиться.
Глава России Владимир Путин ранее рассказал, что Азербайджан и Турция предлагали Турции участвовать в операциях, однако российская сторона смогла их переубедить. По мнению Путина, появление турецких миротворцев могло стать предпосылкой для нарушения договора по Нагорному Карабаху.
Ранее НСН писала о том, что госсекретаря США и главу МИД Франции озадачило вмешательство Турции в карабахский конфликт. Они потребовали у России объяснений.
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