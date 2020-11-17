Парламент Турции одобрил отправку турецких военных в Азербайджан

11 ноября стало известно, что Турция и РФ договорились о создании центра по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова заявил, что Россия и Турция создадут мониторинговый центр на территории Азербайджана. Он подчеркнул, что совместные миротворческие операции не будут проводиться.

Глава России Владимир Путин ранее рассказал, что Азербайджан и Турция предлагали Турции участвовать в операциях, однако российская сторона смогла их переубедить. По мнению Путина, появление турецких миротворцев могло стать предпосылкой для нарушения договора по Нагорному Карабаху.

Ранее НСН писала о том, что госсекретаря США и главу МИД Франции озадачило вмешательство Турции в карабахский конфликт. Они потребовали у России объяснений.

