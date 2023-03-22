Парламент Швеции проголосовал за членство страны в НАТО
Депутаты парламента Швеции поддержали присоединение королевства к НАТО, следует из трансляции на сайте законодательного органа.
Отмечается, что 269 депутатов швейцарского парламента проголосовали за вступление в НАТО, против высказались лишь 37 членов парламента, относящихся к Левой партии и Партии охраны окружающей среды.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Турция не сможет согласиться на вступление Швеции в НАТО, если Стокгольм не будет стоять рядом с Анкарой в борьбе с терроризмом.
После этого США призывали Турцию и Венгрию ускоренно ратифицировать присоединение к НАТО Швеции и Финляндии. Тогда помощник главы Белого Дома по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что прием Швеции и Финляндии в НАТО сделает альянс более сильным и поспособствует укреплению европейской безопасности.
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