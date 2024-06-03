Парламент Швейцарии отклонил пакет помощи Украине на $6 млрд

Однако инициатива не получила поддержки ни у правительства Швейцарии, ни у большинства членов Совета кантонов. Депутат от правой Свободной демократической партии Либералы (СДПЛ) Йозеф Диттли раскритиковал предложения комиссии по безопасности.

5 мая президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что не планирует поставлять оружие Киеву. Она подчеркнула, что закон «О чрезвычайном положении», который мог бы быть применен для таких поставок, в этом случае использоваться не будет, сообщали «Известия».

