Парламент Швейцарии отклонил пакет помощи Украине на $6 млрд

Парламент Швейцарии большинством голосов отклонил предложении о создании специального фонда в 15 млрд франков (примерно $16,8 млрд), из которого Украине планировалось выделить 5 млрд франков (примерно $5,6 млрд), сообщает ТАСС.

Инициатива была предложена комиссией по безопасности Совета кантонов. Представляя проект, депутат от Партии Центра Марианна Биндер-Келлер отметила, что фонд необходим для поддержки Украины в восстановлении и поддержании критически важной инфраструктуры. Также предполагалось использовать фонд для укрепления оборонных возможностей швейцарской армии в условиях растущей «угрозы войны».

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Однако инициатива не получила поддержки ни у правительства Швейцарии, ни у большинства членов Совета кантонов. Депутат от правой Свободной демократической партии Либералы (СДПЛ) Йозеф Диттли раскритиковал предложения комиссии по безопасности.

5 мая президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что не планирует поставлять оружие Киеву. Она подчеркнула, что закон «О чрезвычайном положении», который мог бы быть применен для таких поставок, в этом случае использоваться не будет, сообщали «Известия».

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ФОТО: pixabay.com
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