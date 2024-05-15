Швейцария упростила процедуры участия армии в военных миссиях ЕС
Швейцария упростила административные процедуры участия армии страны в военных миссиях ЕС по поддержанию мира. Об этом заявил Федеральный совет страны.
В заявлении ведомства отмечается, что «Швейцария заинтересована в содействии миру и стабильности в кризисных регионах». В связи с этим правительство Швейцарии утвердило стандартную конвенцию об участии своей армии в военных операциях ЕС.
Конвенция не налагает на Швейцарию никаких обязательств по участию в тех или иных миссиях. Уточняется, что страна принимает об этом решение самостоятельно.
Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Швейцария уже не годится для проведения мирных переговоров. По его словам, если ранее Швейцария действительно была нейтральной страной, то в настоящее время она «однозначно встала на сторону Украины».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru