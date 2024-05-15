Швейцария упростила процедуры участия армии в военных миссиях ЕС

Конвенция не налагает на Швейцарию никаких обязательств по участию в тех или иных миссиях. Уточняется, что страна принимает об этом решение самостоятельно.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Швейцария уже не годится для проведения мирных переговоров. По его словам, если ранее Швейцария действительно была нейтральной страной, то в настоящее время она «однозначно встала на сторону Украины».

