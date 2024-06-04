Парламент Швейцарии отказался признавать Палестину
Депутаты Национального совета Швейцарии выступили против предложения о признании Палестины государством. Об этом сообщает пресс-служба парламента страны.
Уточняется, что инициатива депутата от Социал-демократической партии из Цюриха Фабиана Молины предусматривала признание Палестины в качестве государства в границах 1967 года, но только после освобождения всех похищенных движением ХАМАС заложников.
В итоге предложение Молины поддержал только 61 парламентарий, против проголосовал 131 депутат. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, который также отверг инициативу, указал, что время для признания Палестины ещё не настало.
Ранее парламент Дании отказался признавать Палестину государством, указав на отсутствие необходимых для этого условий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru