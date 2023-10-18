Парламент не смог набрать голоса для завершения импичмента президенту Грузии
Парламент Грузии не смог завершить процедуру импичмента президенту республики Саломе Зурабишвили из-за нехватки голосов депутатов. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе голосования за импичмент главе государства выступили 86 парламентариев, один депутат не поддержал инициативу.
Ранее грузинский Конституционный суд удовлетворил запрос правящей партии «Грузинская мечта» об импичменте президента, для вступления решения в силу была необходима поддержка не менее 100 депутатов из 150. При этом сама Зурабишвили заявляла, что не намерена покидать свой пост и призывала оппонентов «забыть мечту» об отставке главы государства, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Роскомнадзоре пообещали изменить правила поступления в 9 и 10 класс школы
- Результаты ЕГЭ проверит искусственный интеллект
- Парламент не смог набрать голоса для завершения импичмента президенту Грузии
- Всероссийских проверочных работ по иностранным языкам не будет в школах
- Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Евгений Артемьев
- Минздрав Газы: 3,4 тысячи мирных граждан погибли в секторе Газа из-за обстрелов
- США ввели санкции против девяти граждан, связанных с ХАМАС
- Мужчина на юге Москвы открыл стрельбу на замечание из-за громкой музыки
- В Шереметьево экстренно сел самолет авиакомпании Air India
- Российскую «дочку» Google признали банкротом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru