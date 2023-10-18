Парламент не смог набрать голоса для завершения импичмента президенту Грузии

В ходе голосования за импичмент главе государства выступили 86 парламентариев, один депутат не поддержал инициативу.

Ранее грузинский Конституционный суд удовлетворил запрос правящей партии «Грузинская мечта» об импичменте президента, для вступления решения в силу была необходима поддержка не менее 100 депутатов из 150. При этом сама Зурабишвили заявляла, что не намерена покидать свой пост и призывала оппонентов «забыть мечту» об отставке главы государства, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

