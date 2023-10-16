«Воспитательный процесс»: В Грузии не верят в импичмент президенту Зурабишвили
Политолог Петр Мамрадзе в эфире НСН выразил мнение, что оппозиция будет препятствовать импичменту действующей главы государства.
Грузинское общество не ждет импичмента президенту Грузии Саломе Зурабишвили, в то время как в правительстве демонстрируют, что процедура носит «воспитательный характер». Об этом в разговоре с НСН заявил политолог Петр Мамрадзе.
Конституционный суд Грузии накануне признал, что глава государства Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию. Заключение является окончательным и не подлежит обжалованию или пересмотру. Решение коллегии будет направлено в парламент, где депутаты обсудят импичмент президента.
«Что касается результата, то надо сказать, что сами инициаторы обращения в Конституционный суд с самого начала подчеркивали, что не рассчитывают на необходимые сто голосов в пользу импичмента, потому что у них всего 90. А оппозиция не будет голосовать в пользу импичмента, ибо, к сожалению, президент Зурабишвили последний год говорит с ними в унисон», - заявил Мамрадзе.
По его словам, общество не верит в импичмент президента страны, несмотря на нарушение Конституции.
«Если Зурабишвили сейчас будет отстранена [от своей должности], или не дай бог что-то случится со здоровьем, тогда автоматически выполняет обязанности председатель парламента, и после этого должна собраться так называемая выборочная коллегия. 300 человек, из них 150 – члены парламента. И они уже избирают кандидатуру, которая представляет большинство в парламенте. Но ожидания в обществе таковы, что импичмент будет доведен до конца - этого вовсе нет», - добавил политолог.
Он считает, что импичмент носит воспитательный характер как сигнал о недопустимости нарушения Конституции страны.
«В правительстве заявили, что да, будет голосование. Нужно это для того, чтобы все увидели, что никто не спустит явное нарушение Конституции, и после имидж президента будет совершенно иной, так как Зурабишвили нарушает главный закон Грузии, который она по клятве своей должна защищать. Такой подход», - подытожил собеседник НСН.
Ранее президент России Владимир назвал «ровными» отношения России и Грузии, а также отметил большой интерес у Тбилиси к сотрудничеству с соседями. Слова президента приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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