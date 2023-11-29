Парламент Киргизии принял в первом чтении законопроект об изменении флага
Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии принял в первом чтении законопроект об изменении флага республики. Об этом сообщила пресс-служба законодательного собрания.
«Сегодня, 29 ноября, депутаты рассмотрели и приняли законопроект "О внесении изменений в закон ... "О государственных символах Кыргызской Республики" в первом чтении», — указал представитель пресс-службы.
Законопроект поддержали 66 депутатов, восемь парламентариев высказались против, пишет RT. Документ предлагает изменить волнообразную форму лучей на флаге вокруг навершия юрты на прямую. По словам инициаторов законопроекта, волнообразные лучи вызывают ассоциации с подсолнухом, который не является основной сельхозкультурой республики, а прямые похожи на лучи солнца.
Для разработки нового эскиза изображения привлекли создателей флага республики на начальном этапе. Авторы провели математические расчеты, чертежи и сопутствующие работы. Ожидается, что изменение флага не повлечет за собой расходы из бюджета Киргизии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru