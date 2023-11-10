Конституционный суд Киргизии запретил использовать матроним вместо отчества

Конституционный суд Киргизии принял решение запретить использовать гражданам республики матроним вместо отчества, сообщает «Российская газета».

Парламент Киргизии одобрил договор о создании объединенной системы ПВО с Россией

Такое решение объясняется тем, что прецеденты введения матронима вместо отчества вызвали бурную реакцию среди населения страны, которое в большинстве негативно отнеслось к подобной практике.

«Решение о внесении данных изменений окончательное и обжалованию не подлежит, вступает в силу со дня опубликования», - говорится в документе.

Ранее боксер Джонсон из США поменял имя ради Путина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СНГНаселениеКонституционный СудКиргизия

Горячие новости

Все новости

партнеры