Конституционный суд Киргизии запретил использовать матроним вместо отчества

Такое решение объясняется тем, что прецеденты введения матронима вместо отчества вызвали бурную реакцию среди населения страны, которое в большинстве негативно отнеслось к подобной практике.

«Решение о внесении данных изменений окончательное и обжалованию не подлежит, вступает в силу со дня опубликования», - говорится в документе.

Ранее боксер Джонсон из США поменял имя ради Путина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

