Конституционный суд Киргизии запретил использовать матроним вместо отчества
Конституционный суд Киргизии принял решение запретить использовать гражданам республики матроним вместо отчества, сообщает «Российская газета».
Такое решение объясняется тем, что прецеденты введения матронима вместо отчества вызвали бурную реакцию среди населения страны, которое в большинстве негативно отнеслось к подобной практике.
«Решение о внесении данных изменений окончательное и обжалованию не подлежит, вступает в силу со дня опубликования», - говорится в документе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru