Парламент Британии одобрил законопроект по Brexit

Согласно принятому законопроекту, Британия официально выйдет из состава ЕС 31 января текущего года. Далее предусмотрен переходный период для торговых переговоров.

Ранее старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк заявила в эфире НСН, что досрочные выборы стали единственным шансом Британии сдвинуть вопрос Brexit с мёртвой точки.