Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента республики
Члены абхазского парламента выступили за отставку президента республики Рауля Хаджимбы. Как сообщает Интерфакс, парламент принял постановление, в котором содержится соответствующий призыв.
По данным агентства, 19 депутатов проголосовали за принятие соответствующего документа, 4 - против, еще 1 воздержался.
Ранее сегодня сообщалось, что Хаджимба согласился на переговоры с оппозицией, однако отказался уходить в отставку.
Власти Абхазии заявили о попытке госпереворота после того, как протестующие в республике атаковали здание администрации президента. В частности, участники протеста выступали с лозунгами отставки Хаджимбы.
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