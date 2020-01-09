Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента республики

9 января 202021:52

Члены абхазского парламента выступили за отставку президента республики Рауля Хаджимбы. Как сообщает Интерфакс, парламент принял постановление, в котором содержится соответствующий призыв.

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По данным агентства, 19 депутатов проголосовали за принятие соответствующего документа, 4 - против, еще 1 воздержался.

Ранее сегодня сообщалось, что Хаджимба согласился на переговоры с оппозицией, однако отказался уходить в отставку.

Власти Абхазии заявили о попытке госпереворота после того, как протестующие в республике атаковали здание администрации президента. В частности, участники протеста выступали с лозунгами отставки Хаджимбы.


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ФОТО: pixabay.com
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