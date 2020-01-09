Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента республики

По данным агентства, 19 депутатов проголосовали за принятие соответствующего документа, 4 - против, еще 1 воздержался.



Ранее сегодня сообщалось, что Хаджимба согласился на переговоры с оппозицией, однако отказался уходить в отставку.

Власти Абхазии заявили о попытке госпереворота после того, как протестующие в республике атаковали здание администрации президента. В частности, участники протеста выступали с лозунгами отставки Хаджимбы.



