Президент Абхазии отказался уйти в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба отказался уходить в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на парламентского депутата Леонида Чамагуа.

Как отмечает агентство, Чамагуа присутствовал на переговорах, прошедших в парламенте. По словам Чамагуа, Хаджимба готов вести переговоры с оппозиционными силами, отмечает агентство.

Требования отставки Хаджимбы озвучивали протестующие, которые штурмовали здание администрации в Абхазии. Ранее сегодня сообщалось, что в республике могут ввести чрезвычайное положение, если это станет необходимо.







