Президент Абхазии отказался уйти в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба отказался уходить в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на парламентского депутата Леонида Чамагуа.
Как отмечает агентство, Чамагуа присутствовал на переговорах, прошедших в парламенте. По словам Чамагуа, Хаджимба готов вести переговоры с оппозиционными силами, отмечает агентство.
Требования отставки Хаджимбы озвучивали протестующие, которые штурмовали здание администрации в Абхазии. Ранее сегодня сообщалось, что в республике могут ввести чрезвычайное положение, если это станет необходимо.
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