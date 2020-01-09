Для россиян в Абхазии выпустили особое предупреждение

Добавлю, в администрации президента Абхазии назвали штурм попыткой государственного переворота. В свою очередь, абхазский политолог, общественный деятель Инал Хашиг в эфире НСН рассказал, что в Абхазии общество потеряло доверие к своей политической элите.

Кроме того, собеседник НСН добавил, что митинги проходят возле президентского дворца регулярно, но никого из протестующих власть не преследовала и не сажала в тюрьму.

«У нас не принято давить кого-то, а тем более сажать за протесты, хотя всякого рода митингов у президентского дворца в истории Абхазской государственности хватало. В последние годы особенно два-три раза в год кто-нибудь да соберется с требованием отправить президента в отставку. Я думаю, что это такая же акция, как и все предыдущие, будем смотреть», - подчеркнул Хашиг.

