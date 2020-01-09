Для россиян в Абхазии выпустили особое предупреждение
Посольство России в Абхазии рекомендует нашим соотечественникам проявлять бдительность и избегать места протестов в Сухуме. Как пишет РИА Новости, об этом говорится в сообщении посольства, опубликованном в Facebook. При этом дипломаты подчёркивают, что в целом обстановка в столице, за исключением центра города, остается стабильной.
Напомним, ранее протестующие прорвались в здание администрации президента Абхазии. На площади перед администрацией собрались, по разным данным, от 500 до тысячи человек. Сообщается, что протестующие недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года.
Добавлю, в администрации президента Абхазии назвали штурм попыткой государственного переворота. В свою очередь, абхазский политолог, общественный деятель Инал Хашиг в эфире НСН рассказал, что в Абхазии общество потеряло доверие к своей политической элите.
Кроме того, собеседник НСН добавил, что митинги проходят возле президентского дворца регулярно, но никого из протестующих власть не преследовала и не сажала в тюрьму.
«У нас не принято давить кого-то, а тем более сажать за протесты, хотя всякого рода митингов у президентского дворца в истории Абхазской государственности хватало. В последние годы особенно два-три раза в год кто-нибудь да соберется с требованием отправить президента в отставку. Я думаю, что это такая же акция, как и все предыдущие, будем смотреть», - подчеркнул Хашиг.
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