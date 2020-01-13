Парламент Абхазии одобрил отставку Хаджимбы

ЦИК Абхазии назначил повторные выборы на 22 марта. Хаджимба уже не будет принимать в них участие. Сегодня же в отставку подал вице-президент Ареспублики Аслан Барциц.

Как отмечает РИА ФАН, он заявил о непринятии практики передачи власти в республике через волнения и организованные протесты. Барциц подчеркнул, что сейчас власть переходит в другие руки не по доброй воле.

Ранее абхазский политолог, общественный деятель Инал Хашиг в эфире НСН заявил, что подобное развитие событий объясняется потерей доверия жителей Абхазии к своей политической элите.

