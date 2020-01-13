Парламент Абхазии одобрил отставку Хаджимбы
Народное Собрание — Парламент Республики Абхазия принял решение поддержать отставку президента Рауля Хаджимбы. Об этом сообщают ведущие информационные агентства. Одновременно депутат назначили председателя правительства Валерия Бганбу исполняющим обязанности главы государства, передает RT.
Хаджимба принял решение об уходе со своего поста во имя сохранения мира и согласия в Абхазии на фоне протестов оппозиции. Ране кассационная инстанция Верховного суда республики признала недействительными официальные результаты второго тура президентских выборов, которые состоялись в сентябре 2019 года.
ЦИК Абхазии назначил повторные выборы на 22 марта. Хаджимба уже не будет принимать в них участие. Сегодня же в отставку подал вице-президент Ареспублики Аслан Барциц.
Как отмечает РИА ФАН, он заявил о непринятии практики передачи власти в республике через волнения и организованные протесты. Барциц подчеркнул, что сейчас власть переходит в другие руки не по доброй воле.
Ранее абхазский политолог, общественный деятель Инал Хашиг в эфире НСН заявил, что подобное развитие событий объясняется потерей доверия жителей Абхазии к своей политической элите.
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