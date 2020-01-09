Госпереворот или обычное дело? В Абхазии обсуждают захват администрации президента

Участники акции протеста в Сухуме захватили здание Администрации президента Абхазии, передает корреспондент Sputnik Абхазия с места событий. Штурм начался в 13:00, на площади перед зданием Администрации. Двери здания сломаны, их сняли с петель и унесли.

В администрации президента Абхазии назвали штурм попыткой государственного переворота. Глава Абхазии Рауль Хаджимба покинул здание администрации президента. Об этом сообщает агентство «Апсадгьыл-инфо».

Абхазский политолог, общественный деятель Инал Хашиг в эфире НСН рассказал, что в Абхазии общество потеряло доверие к своей политической элите.

«Сейчас нет ни одной политической силы, которая имела подавляющее влияние. В том числе бы и президент, и оппозиционные силы. По крайне мере, первый тур президентских выборов, где выдвигались кандидаты от всех политических групп, показал, что поддержка какой-либо фигуры в лучшем случае представляет собой разве что такой блокирующий пакет акций. В первом туре победил действующий президент, который набрал 24% голосов, лидеры оппозиции на пару процентов меньше. Причем это говорит не о том, что ни у кого нет серьезной поддержки в обществе, это скорее говорит об апатии общества к происходящим в стране событиям. Все понимают, что надо что-то менять, но особой веры, что кто-то из этих действующих игроков что-то поменяет, тоже нет. Недоверие общества к своей политической элите. Этим обусловлен этот затянувшийся внутриполитический кризис, который тянется уже несколько лет», - отметил он.

Собеседник НСН добавил, что митинги проходят возле президентского дворца регулярно, но никого из протестующих власть не преследовала и не сажала в тюрьму.

«У нас не принято давить кого-то, а тем более сажать за протесты, хотя всякого рода митингов у президентского дворца в истории Абхазской государственности хватало. В последние годы особенно два-три раза в год кто-нибудь да соберется с требованием отправить президента в отставку. Я думаю, что это такая же акция, как и все предыдущие, будем смотреть. Сейчас многое зависит от того, какое решение примет суд. Если решение будет в пользу Рауля Хаджимба, что он подтвердит законность его избрания, то, я думаю, что у президентского дворца будет немного жарче, чем сейчас. Если суд отменит решение ЦИК о победе Хаджимба, то, естественно, толпа рассосется, и президент будет вынужден подчиниться закону и назначить новые выборы», - заявил он.

Ранее сегодня в Верховном суде началось заседание кассационной инстанции по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии, лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квициниа. Он пытается оспорить решение о признании действительными итогов выборов главы государства. Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. Его победителем стал Рауль Хаджимба, который, согласно подсчетам Центризбиркома, набрал 47,39% голосов. За Алхаса Квициния, по официальным данным, проголосовали 46,17% избирателей.

Лидер партии «Амцахара» не согласился признать итоги выборов и 11 сентября обратился с иском против Центральной избирательной комиссии в Верховный суд. Однако 20 сентября иск был отклонен. После этого Квициниа подал кассационную жалобу на решение Верховного суда.

Позднее в четверг стало известно, что Верховный суд Абхазии дал отвод одному из трех судей, рассматривающих жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, подтвердившего результаты выборов президента республики. Жалоба будет вновь рассмотрена новым составом судей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе суда.

