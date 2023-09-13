В Нидерландах назвали неприемлемой для России заморозку конфликта на Украине

США намерены повторить «корейский сценарий» в российско-украинском конфликте, то есть заморозить линию фронта, однако такой сценарий недопустим для России. Об этом заявил создатель нидерландской правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге, сообщило агентство РИА Новости.

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Правозащитник допустил, что Вашингтон понимает, что Украина не сможет победить в конфликте, поэтому и пытается оставить все как есть.

Де Йонге также пояснил, что США могут принять Украину в НАТО при таком раскладе и вооружить ее до бесперецедентного уровня, возможно, даже передать ей ядерное оружие. Именно поэтому такой вариант неприемлем для России, добавил правозащитник.

Активист подчеркнул, что установление мира возможно только в случае прямых американо-российских переговоров. Он добавил, что вместо Украины полем боя «могла бы быть Сирия, Нигер, Тайвань и какая угодно страна».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт с Россией нельзя остановить, просто усадив стороны за стол переговоров. «Путь к дипломатии лежит через поле боя», — указал украинский министр. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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