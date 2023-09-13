В Нидерландах назвали неприемлемой для России заморозку конфликта на Украине

Правозащитник допустил, что Вашингтон понимает, что Украина не сможет победить в конфликте, поэтому и пытается оставить все как есть.

Де Йонге также пояснил, что США могут принять Украину в НАТО при таком раскладе и вооружить ее до бесперецедентного уровня, возможно, даже передать ей ядерное оружие. Именно поэтому такой вариант неприемлем для России, добавил правозащитник.

Активист подчеркнул, что установление мира возможно только в случае прямых американо-российских переговоров. Он добавил, что вместо Украины полем боя «могла бы быть Сирия, Нигер, Тайвань и какая угодно страна».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт с Россией нельзя остановить, просто усадив стороны за стол переговоров. «Путь к дипломатии лежит через поле боя», — указал украинский министр. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

