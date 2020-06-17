Жара в Москве побила рекорд 128-летней давности

Температура воздуха в Москве 17 июня побила рекорд, который держался с 1892 года. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Штормовое предупреждение объявлено в Москве из-за пекла

«Побит рекорд температуры, установленный еще в 1892 году, то есть при жизни Александра III, и побит с запасом, перекрыт на 0,6 градуса - 31,4 градуса зафиксирована в Москве на станции Росгидромета (ВДНХ)», - заявил он агентству, добавив, что это не предел и температура воздуха может расти и дальше, передает RT.

Отметим, что накануне из-за сильной жары в Москве было объявлено штормовое предупреждение. В российской столице по согласованию с МЧС данный режим вводится при температуре выше 30 градусов.

При этом к выходным в столичном регионе станет заметно прохладнее — температура упадет до 18-21 градуса.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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