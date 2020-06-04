Экстренные службы Москвы сообщили о падении десятков деревьев из-за непогоды

Непогода в столице в четверг вызвала падение не менее 28 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

Отмечается, что в связи с этим повреждены шесть автомобилей.

Накануне, по данным агентства, ветер повалил 33 дерева, которые повредили 11 машин.

Ранее в четверг главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова заявила, что на следующей неделе в российской столице установится жаркая погода — воздух прогреется выше 30 градусов.