Экстренные службы Москвы сообщили о падении десятков деревьев из-за непогоды
4 июня 202023:36
Непогода в столице в четверг вызвала падение не менее 28 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.
Отмечается, что в связи с этим повреждены шесть автомобилей.
Накануне, по данным агентства, ветер повалил 33 дерева, которые повредили 11 машин.
Ранее в четверг главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова заявила, что на следующей неделе в российской столице установится жаркая погода — воздух прогреется выше 30 градусов.
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4 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru