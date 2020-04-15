Парад Победы просят перенести из-за коронавируса

Российские ветеранские организации направили президенту Владимиру Путину обращение с просьбой в связи со вспышкой коронавируса перенести Парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, когда ситуация с распространением заболевания нормализуется. Это подтвердил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов: «Праздник Победы имеет большое значение для всего российского народа и, особенно, для участников Великой Отечественной войны, которых осталось мало. Этот праздник должен быть грандиозным и запоминающимся», - разъяснил Шаманов причины обращения к президенту.

В Кремле рассмотрят просьбу ветеранских организаций перенести Парад Победы, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как напоминает РИА Новости, ранее он говорил о том, что военный парад в честь 75-летия Победы обязательно пройдет на Красной площади, но, возможно, не 9 мая, а позже. По словам Пескова, решение по этому поводу пока не принято.

С учетом динамики распространения CОVID-19 в России в целом, а в Москве – в особенности, решение о судьбе Парада Победы может быть принято в самом скором времени. День ото дня увеличиваются показатели суточного прироста случаев заболевания коронавирусом. За сутки в России коронавирус выявлен еще у 3 388 человек, общее число заболевших достигло 24 490, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В Москве зафиксированы 1774 новых случая, всего заболевших в столице 14 776. И это при том, что пик заболеваемости коронавирусом еще не наступил, как отмечали и президент, и эксперты, на мнение которых он опирается в этом вопросе.

Обсуждаются несколько возможных вариантов проведения Парада Победы в этом юбилейном году. Как уже писала НСН, они сводятся либо к проведению 9 мая, но при пустых трибунах, либо к переносу на сентябрь или ноябрь. В сентябре - на день окончания Второй мировой войны, которым теперь в России утверждено 3 сентября. В ноябре – на 7 число, день исторического парада 1941 года, участники которого прямо с Красной площади уходили на фронт.

Войска, тем временем, полным ходом продолжают подготовку к параду. Уже начинаются репетиции его воздушной части. В Подмосковье переброшены воздушные суда, которым предстоит принять участие в Параде Победы. Запланировано участие 75 самолетов и вертолетов, - сообщили в Росавиации, добавив, что над площадкой «Алабино» уже проведены четыре тренировки.

