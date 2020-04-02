Состоится в любую погоду? Судьба Парада Победы в коронавирусных условиях

Три раза в день измеряют температуру всем участникам тренировок ежегодного Парада Победы, - рассказал журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в условиях вспышки заболеваемости коронавирусом тренировки не остановлены, однако проходят с «беспрецедентными мерами профилактики». Очередная состоялась 1 апреля, - сказал в интервью «КП» г-н Конашенков, особо отметив, что никаких решений об изменении даты и формата Парада Победы нет.

Схожие заверения прозвучали и от представителя Кремля. Никаких решений относительно альтернативных вариантов проведения Парада Победы не принималось, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикации о том, что из-за коронавируса обсуждаются альтернативные сценарии проведения парада 9 мая. Или непроведения. В публикации на этот счет РБК ссылался на источники, близкие к Минобороны и к администрации президента. Согласно этим данным, возможные варианты развития событий сводятся либо к проведению при пустых трибунах, либо к переносу торжественного (и юбилейного, между прочим) мероприятия, на которое, как уже очевидно, в мае зарубежных гостей в условиях пандемии не зазовешь.

С датой, на которую может быть перенесен парад, тоже два варианта: сентябрь и ноябрь, когда вспышка инфекции должна уж точно сойти на нет. 2 сентября во всем мире отмечается окончание Второй мировой войны. Но, как замечает агентство, Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому день окончания Второй мировой войны переносится на 3 сентября. Так что и тут теперь неувязка. Ноябрь в этом смысле более актуален даже с точки зрения исторической логики: знаменитый парад, участники которого прямо с Красной площади уходили на фронт, прошел 7 ноября 1941 года, в разгар битвы за Москву.

И все же нет дыма без огня: Дмитрий Песков признал, что «обсуждаются самые разные варианты, но не принималось никаких решений». Без первомайских демонстраций мы как-нибудь переживем. А вот без Парада Победы, да в год ее 75-летия, совсем не хотелось бы. Парад, прошедший в 41-м, в один из тяжелейших моментов Великой Отечественной, в присутствии Верховного Главнокомандующего, имел грандиозное мобилизационное и духоподъемное значение для всей страны. Сейчас, слава Богу, войны нет. Но коронавирус и нефтекризис, которые сошлись в одно и то же время, тоже не фунт изюма. Хотя и это не главное, если вспомнить, какой сплачивающий нацию эффект имеет все последние годы День Победы с обязательным парадом и шествиями «Бессмертного полка» во всех городах.

Если что, без зарубежных гостей мы тоже обойдемся…

