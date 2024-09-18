«Парад глупости»: Израиль отверг резолюцию ГА ООН, требующую покинуть Палестину

По мнению израильской стороны, решение ассамблеи является «искажённым и оторванным от реальности», дающим «новые силы и импульс террористической организации ХАМАС», поощряющим терроризм и вредящее шансам на мир.

В МИД Израиля указали, что резолюция показывает «однобокую вымышленную историю», в которой нет террористических нападений на израильтян, нет ужасающих «злодеяний ХАМАС в ходе резни 7 октября», а у «еврейского народа нет никаких исторических прав на Земле Израиля».

«Резолюция только поощрит нежелание ХАМАСа идти на сделку по освобождению похищенных и прекращению огня... Поэтому все, кто заинтересован в мире, должны выступить против... Израиль благодарит ведущие страны мира, которые не присоединились к параду глупости, состоявшемуся в Нью-Йорке», - говорится в заявлении.

Ранее Генассамблея ООН поддержала проект резолюции с требованием к Израилю выполнить решение Международного суда и покинуть оккупированные палестинские территории в течение одного года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

