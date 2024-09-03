Нетаньяху назвал позорным решение Британии приостановить поставки оружия Израилю

Премьер-министр подчеркнул, что соответствующее решение британское правительство приняло через несколько дней после гибели шестерых израильских заложников в плену у радикальной палестинской группировки ХАМАС.

Впрочем, заверил Нетаньяху, данный шаг не изменит намерений Израиля одержать победу в войне против ХАМАС.

Ранее Нетаньяху встретился с близкими погибшего в плену у палестинских радикалов из движения ХАМАС россиянина Александра Лобанова.

