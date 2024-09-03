Нетаньяху назвал позорным решение Британии приостановить поставки оружия Израилю

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху назвал позорным решение Великобритании приостановить действие 30 лицензий на отправку Израилю ряда видов оружия. Об этом политик заявил на своей странице в соцсети X.

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Премьер-министр подчеркнул, что соответствующее решение британское правительство приняло через несколько дней после гибели шестерых израильских заложников в плену у радикальной палестинской группировки ХАМАС.

Впрочем, заверил Нетаньяху, данный шаг не изменит намерений Израиля одержать победу в войне против ХАМАС.

Ранее Нетаньяху встретился с близкими погибшего в плену у палестинских радикалов из движения ХАМАС россиянина Александра Лобанова.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ВеликобританияИзраильПолитикаНетаньяху

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