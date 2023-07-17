«Паника в Польше»: Лукашенко даст ЧВК «Вагнер» юридический статус для защиты страны
Александр Алесин в эфире НСН заявил, что группа «Вагнер» будет защищать Белоруссию в случае угрозы, в «мирное» время страна станет для «вагнеровцев» тыловой базой.
Бойцы ЧВК «Вагнер» получат юридический статус от белорусского лидера Александра Лукашенко и продолжат выполнение своих контрактов в Африке и на Ближнем востоке, заявил ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в интервью НСН. Он отметил, что при этом «вагнеровцы» обязались защищать Белоруссию в случае угрозы.
Накануне стало известно, что бойцы «Вагнера» выступили инструкторами для бойцов белорусской теробороны близ города Осиповичи под Могилевом. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии. Алесин считает, что это не основная цель «вагнеровцев» в стране.
«Надо понимать, что для инструктажа белорусской армии «вагнеровцев» нужно максимум несколько сотен, а если их будет несколько тысяч, они будут выполнять и другие задачи. Скорее всего, Белоруссия станет тыловой базой для «вагнеровцев» - для проведения их операций на Ближнем Востоке, в Африке и в других регионах. Лукашенко обещал принять какие-то документы, которые узаконят нахождение группы в стране, они получат юридический статус и продолжат выполнение своих контрактов. Как сказал Лукашенко, если возникнет угроза для Белоруссии, группа «Вагнер» будет защищать государство. Такое соглашение, скорее всего, есть уже в письменном виде», - рассказал он.
По его словам, перемещение «вагнеровцев» вызывает панику в странах Прибалтики, Польша уже предпринимает дополнительные меры защиты.
«Перемещение «вагнеровцев» в Белоруссию стало мощным информационным ударом. Здесь главное значение – неопределенность, неопределенность – это самое страшное, это то, чего боятся все военачальники. Неизвестно, с какими намерениями, с какими целями, в каком количестве они перебрасываются. Это вызывает опасения у всех соседей – и в странах Прибалтики паника, и Польша предпринимает дополнительные меры, и Украина. Украине придется придержать часть своих резервов на белорусской границе именно из-за этой неопределенности. Это облегчение для российских войск, которые ведут оборону сейчас по всему фронту СВО», - заключил собеседник НСН.
Владимир Путин поручил главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину «залечь на дно», прекратить любую публичную активность, но быть готовым выполнять поставленные задачи в случае необходимости, допустил ранее политолог Константин Калачев в беседе с «Радиоточкой НСН». По его словам, глава государства мог не знать детали конфликта Минобороны с Пригожиным, поэтому выслушал обе стороны.
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