«Паника в Польше»: Лукашенко даст ЧВК «Вагнер» юридический статус для защиты страны

«Надо понимать, что для инструктажа белорусской армии «вагнеровцев» нужно максимум несколько сотен, а если их будет несколько тысяч, они будут выполнять и другие задачи. Скорее всего, Белоруссия станет тыловой базой для «вагнеровцев» - для проведения их операций на Ближнем Востоке, в Африке и в других регионах. Лукашенко обещал принять какие-то документы, которые узаконят нахождение группы в стране, они получат юридический статус и продолжат выполнение своих контрактов. Как сказал Лукашенко, если возникнет угроза для Белоруссии, группа «Вагнер» будет защищать государство. Такое соглашение, скорее всего, есть уже в письменном виде», - рассказал он.

По его словам, перемещение «вагнеровцев» вызывает панику в странах Прибалтики, Польша уже предпринимает дополнительные меры защиты.

«Перемещение «вагнеровцев» в Белоруссию стало мощным информационным ударом. Здесь главное значение – неопределенность, неопределенность – это самое страшное, это то, чего боятся все военачальники. Неизвестно, с какими намерениями, с какими целями, в каком количестве они перебрасываются. Это вызывает опасения у всех соседей – и в странах Прибалтики паника, и Польша предпринимает дополнительные меры, и Украина. Украине придется придержать часть своих резервов на белорусской границе именно из-за этой неопределенности. Это облегчение для российских войск, которые ведут оборону сейчас по всему фронту СВО», - заключил собеседник НСН.

Владимир Путин поручил главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину «залечь на дно», прекратить любую публичную активность, но быть готовым выполнять поставленные задачи в случае необходимости, допустил ранее политолог Константин Калачев в беседе с «Радиоточкой НСН». По его словам, глава государства мог не знать детали конфликта Минобороны с Пригожиным, поэтому выслушал обе стороны.