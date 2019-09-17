Пан или пропал. Попытка посадить Кочаряна может уничтожить Пашиняна

Суд общей юрисдикции Еревана принял решение оставить под стражей экс-президента республики Роберта Кочаряна, которого обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году. При этом ранее Конституционный суд Армении объявил неконституционной статью уголовного кодекса страны, по которой судят политика. Одновременно с этим сторонники Кочаряна уже пригрозили массовыми акциями протеста в случае, если экс-президент не выйдет на свободу.

Армянский политический обозреватель Айк Халатян в эфире НСН заявил, что митинги, безусловно будут, но не столь массовые. При этом публично поддержку Кочаряну, скорее всего, не выскажут и власти Нагорного Карабаха, хотя Кочарян был первым президентом непризнанной республики.

«Конечно, будут акции протеста, но нельзя сказать, что у него такая массовая поддержка. Все это как-то может повлиять на политическую ситуацию. Скорее, они могут обозначить протестные настроения в обществе. Вряд ли Карабах, несмотря на близость к Роберту Кочеряну, рискнет пойти против властей Армении, для них очень важны гармоничные отношения с Ереваном», – сказал он.