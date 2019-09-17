Пан или пропал. Попытка посадить Кочаряна может уничтожить Пашиняна
Армянский политолог рассказал в эфире НСН, что взятый Пашиняном курс на сведение счетов с Кочаряном любой ценой может уничтожать его репутацию.
Суд общей юрисдикции Еревана принял решение оставить под стражей экс-президента республики Роберта Кочаряна, которого обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году. При этом ранее Конституционный суд Армении объявил неконституционной статью уголовного кодекса страны, по которой судят политика. Одновременно с этим сторонники Кочаряна уже пригрозили массовыми акциями протеста в случае, если экс-президент не выйдет на свободу.
Армянский политический обозреватель Айк Халатян в эфире НСН заявил, что митинги, безусловно будут, но не столь массовые. При этом публично поддержку Кочаряну, скорее всего, не выскажут и власти Нагорного Карабаха, хотя Кочарян был первым президентом непризнанной республики.
«Конечно, будут акции протеста, но нельзя сказать, что у него такая массовая поддержка. Все это как-то может повлиять на политическую ситуацию. Скорее, они могут обозначить протестные настроения в обществе. Вряд ли Карабах, несмотря на близость к Роберту Кочеряну, рискнет пойти против властей Армении, для них очень важны гармоничные отношения с Ереваном», – сказал он.
Собеседник НСН выразил уверенность, что приговорить Кочаряну к реальному сроку будет непросто, а само дело может уничтожить репутацию нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
«По моему мнению, это дело уже создало довольно серьезные проблемы властям. Учитывая мощные финансовые, информационные ресурсы и политические связи Кочеряна, это создало дополнительные проблемы Пашиняну. Власти пытаются позиционировать это дело как чисто юридическое, однако в нем слишком много политики, и это бьет и по самим властям. Если им не удастся доказать вину Кочеряна, а есть очень большой шанс, что даже если его осудят в Армении - может оправдать Европейский суд по правам человека. Это будет очень сильным ударом по имиджу Пашиняна, который слишком много поставил на то, чтобы посадить Кочеряна любой ценой», - заключил политолог.
Пашинян пришел к власти в результате так называемой «Бархатной революции» в Армении весной 2018 года. По итогам массовых протестов в отставку ушло правительство во главе с Сержем Саргсяном.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей