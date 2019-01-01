Вечная революция в Армении. Пашиняна обвинили в узурпации власти

Политолог также причислил премьер-министра Армении к последователям революционера XX века Льва Троцкого и обвинил в попытке узурпации власти в стране.

«Я думаю, что это один из шагов в направлении установления диктатуры, когда исполнительная власть пытается подмять под себя судебную. У меня такое впечатление, что Никол Пашинян является славным продолжателем дела Троцкого, который говорил о перманентной революции. Но у него это не получилось, его прогнали из страны и нормализовали ситуацию в Советском Союзе, провели индустриализацию и многое другое. Сейчас этот славный продолжатель дела Троцкого, неотроцкист Пашинян фактически объявил о вечной перманентной революции в Армении. Хочется надеяться, что армянский народ последует примеру великого советского народа и избавит себя от этих авантюристов и проходимцев», — заявил Андраник Мигранян.

Стоит отметить, что бывший президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя в 2008 году, был освобожден из-под стражи под поручительство действующего и бывшего президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. Собеседник НСН напомнил, что ранее Никол Пашинян продемонстрировал отсутствие чёткой позиции по Карабахскому конфликту и заявил, что его должны предложить ему сторонники из простого народа.

«Улица привела его к власти, но улица не может за него управлять. Одним из самых фантастических заявлений последнего времени Пашиняна было то, что “вот улица мне не говорит, какое должно быть решение карабахской проблемы. Если бы улица мне сказала, я бы выучил это и пошел бы на переговоры и изложил бы это своим визави партнерам”. Человек даже не понимает, что не улица формулирует решения самой сложной внешнеполитической проблемы той или иной страны, а политики на то и должны быть умными, мудрыми, глубокими людьми, чтобы сами смогли найти решение сложных проблем. Поэтому мне кажется, что этот маразм в Армении, к сожалению, продолжается и, конечно, я думаю, что чем больше Пашинян будет прибегать к таким действиям и методам, тем быстрее его рейтинг будет падать, и его просто наконец отрезвленный армянский народ выгонит к чертовой матери и освободит себя от этой скверны», — заявил Андраник Мигранян.

Напомним, что в конце марта премьер Никол Пашинян посетил с рабочим визитом Австрию, где встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили в том числе вопрос Нагорного Карабаха.

