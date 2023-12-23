Памфилова заявила о 29 претендентах в кандидаты на пост президента РФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 29 кандидатов в президенты России. Об этом 23 декабря заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Путин, Слуцкий и Харитонов: Кто будет участвовать в президентской гонке

«Наши коллеги проводят съезды претендентов, которых сегодня уже 29», — цитируют ее «Известия».

Ранее сбор подписей в поддержку кандидата Владимира Путина на выборах президента РФ в 2024 году стартовал 23 декабря, в субботу. Одним из центров стал штаб Народного фронта в Москве, передает РИА Новости.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаПрезидентские ВыборыВыборы Президента РоссииЦИКЭлла Памфилова

Горячие новости

Все новости

партнеры