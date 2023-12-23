Памфилова заявила о 29 претендентах в кандидаты на пост президента РФ
23 декабря 202312:36
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 29 кандидатов в президенты России. Об этом 23 декабря заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
«Наши коллеги проводят съезды претендентов, которых сегодня уже 29», — цитируют ее «Известия».
Ранее сбор подписей в поддержку кандидата Владимира Путина на выборах президента РФ в 2024 году стартовал 23 декабря, в субботу. Одним из центров стал штаб Народного фронта в Москве, передает РИА Новости.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru