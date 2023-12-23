В Народном фронте начали собирать подписи за Путина

Сбор подписей, в соответствии с избирательным законодательством, продлится до конца января. Волонтеры прошли соответствующее обучение в избирательном штабе президента.

«На сегодня волонтеры Народного фронта во всех регионах, в штабах Народного фронта собирают подписи от всех, кто хочет прийти и их оставить», - заявил замглавы исполкома Народного фронта Борис Подпольный.

Уже подписи в поддержку действующего президента оставили ректор РАНХиГС, глав АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров, глава РЖД Олег Белозеров, председатель СПЧ Валерий Фадеев, сенатор Игорь Кастюкевич и другие.



Президент РФ Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения на пост главы государства св порядке самовыдвижения 18 декабря. Теперь ему необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, затем направить их в ЦИК РФ в период с 27 декабря до 31 января. Решение о регистрации кандидата Центризбирком примет в течение 10 дней – после проверки подлинности всех подписей.

Выборы президента страны назначены в России на 17 марта 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





