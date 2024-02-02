Памфилова: ЦИК к 7 февраля может завершить проверку подписей
Центральная избирательная комиссия РФ может завершить проверку подписей и принять решение по всем оставшимся выдвинутым кандидатам в президенты к 7 февраля. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
По ее словам, есть полная уверенность, что за ближайшие три дня работа по проверке подписей полностью завершится. Памфилова отметила, что работа идет очень интенсивно.
Глава ЦИК подчеркнула, что комиссия поступит в отношении кандидатов исключительно на основании действующего законодательства, «нравится оно кому-то или не нравится».
Ранее, 31 января, Центризбирком завершил прием подписей, которые самовыдвиженцы и претенденты от непарламентских партий должны были предоставить для регистрации в качестве кандидатов на выборах президента РФ, передает «Радиоточка НСН».
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