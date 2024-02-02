Памфилова: ЦИК к 7 февраля может завершить проверку подписей

Центральная избирательная комиссия РФ может завершить проверку подписей и принять решение по всем оставшимся выдвинутым кандидатам в президенты к 7 февраля. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

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По ее словам, есть полная уверенность, что за ближайшие три дня работа по проверке подписей полностью завершится. Памфилова отметила, что работа идет очень интенсивно.

Глава ЦИК подчеркнула, что комиссия поступит в отношении кандидатов исключительно на основании действующего законодательства, «нравится оно кому-то или не нравится».

Ранее, 31 января, Центризбирком завершил прием подписей, которые самовыдвиженцы и претенденты от непарламентских партий должны были предоставить для регистрации в качестве кандидатов на выборах президента РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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