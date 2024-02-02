ЦИК: Численность избирателей в России составила 112,3 млн
Численность избирателей в России по состоянию на начало года составила 112,3 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.
«Определена численность избирателей по состоянию на 1 января 2024 года в России — 112 млн 309 тыс. 947 человек, за рубежом — 1 млн 890 тыс. 863 человека», — указали в ЦИК.
При этом на территории города Байконур зарегистрировали 11 924 избирателя.
В Центризбиркоме подчеркнули, что комиссия впервые представила данные с учетом избирателей из регионов Донбасса и Новороссии.
Ранее ЦИК объявил о создании 276 избирательных участков за пределами РФ на предстоящих президентских выборах, пишет Ura.ru. Принять участие в голосовании смогут сограждане в 143 иностранных государствах, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru