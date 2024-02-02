ЦИК: Численность избирателей в России составила 112,3 млн

«Определена численность избирателей по состоянию на 1 января 2024 года в России — 112 млн 309 тыс. 947 человек, за рубежом — 1 млн 890 тыс. 863 человека», — указали в ЦИК.

При этом на территории города Байконур зарегистрировали 11 924 избирателя.

В Центризбиркоме подчеркнули, что комиссия впервые представила данные с учетом избирателей из регионов Донбасса и Новороссии.

Ранее ЦИК объявил о создании 276 избирательных участков за пределами РФ на предстоящих президентских выборах, пишет Ura.ru. Принять участие в голосовании смогут сограждане в 143 иностранных государствах, отмечает RT.

