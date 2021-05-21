Памфилова: ЦИК готовится к провокациям на выборах в Госдуму
Председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что во время парламентских выборов не исключены провокации. В интервью «Известиям» она сообщила, что ЦИК готовится противостоять им.
По словам Памфиловой, технологии «сноса» выборов известны, они уже опробованы на «выборах, которые проходят по стране каждые выходные».
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Глава ЦИК призвала законодателей более четко определить термин «иностранное вмешательство», так как оно может иметь разные формы. Памфилова привела в пример физическое вмешательство, к которому относится выведение из строя сайтов, а также информационно-психологическое воздействие, пропаганду, распространение фейков и провокации.
Единый день голосования пройдет 19 сентября. В этот день состоятся выборы различного уровня, в том числе в Госдуму, пишет «Газета.ру».
Между тем СМИ сообщили, что в сентябре после выборов Совет Федерации покинут пять сенаторов. Верхнюю палату может покинуть в том числе зампред комитета по социальной политике Валерий Рязанский.
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