Памфилова: ЦИК готовится к провокациям на выборах в Госдуму

Глава ЦИК призвала законодателей более четко определить термин «иностранное вмешательство», так как оно может иметь разные формы. Памфилова привела в пример физическое вмешательство, к которому относится выведение из строя сайтов, а также информационно-психологическое воздействие, пропаганду, распространение фейков и провокации.

Единый день голосования пройдет 19 сентября. В этот день состоятся выборы различного уровня, в том числе в Госдуму, пишет «Газета.ру».

Между тем СМИ сообщили, что в сентябре после выборов Совет Федерации покинут пять сенаторов. Верхнюю палату может покинуть в том числе зампред комитета по социальной политике Валерий Рязанский.

