Памфилова: В начале июня будет определен список регионов для дистанционного электронного голосования
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в конце мая - начале июня будет определен список регионов, которые примут участие в дистанционном электронном голосовании, пишут «Известия».
По ее словам, система онлайн-голосования в целом отлично справилась с задачами по итогам тестирования. Всего проголосовали 1,2 млн россиян из всех 85 субъектов. «По итогам этой работы мы действительно выберем пять-шесть регионов и, конечно, Москву. Для столицы есть специальный закон о проведении выборов в формате ДЭГ. Мы даже будем заинтересованы в том, чтобы обкатать на местных выборах в Москве какие-то дополнительные опции», - сказала Памфилова.
К выборам 2024 года список регионов будет расширен до максимального значения. Глава ЦИК отметила, что крайне важно обеспечить безусловное доверие системе, для чего требуется понимание процессов со стороны россиян.
Ранее в интервью российским СМИ председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что у партии власти есть все шансы получить большинство на предстоящих в сентябре выборах, но для этого, по его словам, нужно много работать, пишет «Газета.ру».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 232 / сут.
Умерли
117 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 983 / сут.
- Ирландия подозревает российских хакеров в атаке на службу здравоохранения
- Продюсируемая Киркоровым исполнительница вышла в финал «Евровидения»
- Попова заявила об отсутствии опасных разновидностей коронавируса в России
- ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
- Американские сенаторы хотят восстановить санкции против «Северного потока — 2»
- Республиканцы заявили об «уликах» лабораторного происхождения коронавируса
- Летевший с Кипра Boeing 747 сел в Шереметьево с неисправностью
- Скончался летчик-испытатель Тайгиб Толбоев
- ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 638 тыс.
- Цена нефти марки Brent упала ниже 65 долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru