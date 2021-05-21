Памфилова: В начале июня будет определен список регионов для дистанционного электронного голосования

По ее словам, система онлайн-голосования в целом отлично справилась с задачами по итогам тестирования. Всего проголосовали 1,2 млн россиян из всех 85 субъектов. «По итогам этой работы мы действительно выберем пять-шесть регионов и, конечно, Москву. Для столицы есть специальный закон о проведении выборов в формате ДЭГ. Мы даже будем заинтересованы в том, чтобы обкатать на местных выборах в Москве какие-то дополнительные опции», - сказала Памфилова.

К выборам 2024 года список регионов будет расширен до максимального значения. Глава ЦИК отметила, что крайне важно обеспечить безусловное доверие системе, для чего требуется понимание процессов со стороны россиян.

Ранее в интервью российским СМИ председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что у партии власти есть все шансы получить большинство на предстоящих в сентябре выборах, но для этого, по его словам, нужно много работать, пишет «Газета.ру».

