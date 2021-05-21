СМИ: Совфед покинут пятеро сенаторов

Из верхней палаты Федерального собрания уйдут зампред комитета по социальной политике Валерий Рязанский (Курская область), член того же комитета Татьяна Кусайко (Мурманская область), члены комитета по федеративному устройству Владимир Литюшкин (Мордовия) и Аркадий Чернецкий (Свердловская область), а также член комитета по бюджету Арамаис Даллакян (Чукотка).

Регистрация на праймериз «Единой России» закончилась 14 мая. Теперь решение о включении сенаторов в списки кандидатов на выборах может принять только региональная конференция партии большинством голосов. Ранее экс-депутат Госдумы и оппозиционер Дмитрий Гудков заявил НСН, что московские депутаты подотчетны только одному избирателю – президенту Владимиру Путину.

