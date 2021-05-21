СМИ: Совфед покинут пятеро сенаторов

В сентябре после выборов Совет Федерации покинут пятеро сенаторов, сообщил РБК со ссылкой на два источника близких к Совфеду. Они не зарегистрировались на праймериз «Единой России».

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Из верхней палаты Федерального собрания уйдут зампред комитета по социальной политике Валерий Рязанский (Курская область), член того же комитета Татьяна Кусайко (Мурманская область), члены комитета по федеративному устройству Владимир Литюшкин (Мордовия) и Аркадий Чернецкий (Свердловская область), а также член комитета по бюджету Арамаис Даллакян (Чукотка).

Регистрация на праймериз «Единой России» закончилась 14 мая. Теперь решение о включении сенаторов в списки кандидатов на выборах может принять только региональная конференция партии большинством голосов. Ранее экс-депутат Госдумы и оппозиционер Дмитрий Гудков заявил НСН, что московские депутаты подотчетны только одному избирателю – президенту Владимиру Путину.

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:СенаторыВыборыСовет Федерации РФ
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