Памфилова: Сообщения о переносе подведения итогов выборов - «утка»

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что сообщения о том, что подведение итогов выборов в Госдуму планируется перенести, являются «уткой», сообщает РИА Новости.

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По ее словам, «для того, чтобы перенести подведение итогов на сутки, должен был бы собраться ЦИК». Памфилова отметила, что никаких оснований для этого нет.

Ранее появилась информация, что ЦИК РФ отложил обнародование итогов дистанционного голосования в Москве.

Как сообщалось, москвичи установили новый рекорд по явке на онлайн-голосование. В системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) 95,1% избирателей столицы отдали голоса на выборах в Госдуму РФ.

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Фото: facebook.com/CIKRussia
ТЕГИ:ЦИКВыборыЭлла Памфилова
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