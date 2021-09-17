Владимир Жириновский: Электронное голосование – это будущее человечества
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский отдал свой голос на выборах в Госдуму в электронном дистанционном формате. Как подчеркнул один из старейших действующих политиков РФ, он всегда поддерживал такого рода технические средства.
«Вот электронный бюллетень. Здесь я сделаю определенную процедуру, нажму пальчиком какую-то кнопочку. <…> И сигнал ушел навсегда. И никто к нему не прикоснется, это чистота, это будущее человечества», - прокомментировал свои действия Жириновский.
В реестр онлайн-голосования в российской столице включены свыше двух миллионов избирателей, которые предварительно подали соответствующие заявки. Проголосовать в электронном формате можно круглосуточно до 20:00 19 сентября. Выборы проходят 17, 18 и 19 сентября.
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