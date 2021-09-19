Явка на онлайн-голосовании в Москве установила новый рекорд - 95 процентов

Москвичи установили новый рекорд по явке на онлайн-голосование. В системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) 95,1% избирателей столицы отдали голоса на выборах в Госдуму РФ.

В Москве зафиксировали рекордную явку на онлайн-голосование

Такие данные опубликованы на сайте по наблюдению за электронным голосованием в столице.

Всего на выборах депутатов Госдумы РФ проголосовало более 1,9 миллиона человек в Москве - 95,1% от общего числа подавших заявки.

Ранее 19 сентября явка на ДЭГ в Москве составила 93,3%.

Сегодня в России заключительный день голосования. Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени.

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Фото: mos.ru
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