«Конституция – Филькина грамота». Панин назвал причину своего отъезда

Алексей Панин хочет уехать из России на постоянное место жительство в Испанию. Об этом российский актёр рассказал в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону. По словам артиста, он готов даже работать грузчиком, чтобы иметь возможность жить за границей.

Алексей Панин в интервью НСН подтвердил, что главной причиной такого решения стали непреодолимые расхождения в его взглядах на жизнь с российской реальностью.

«Речь идёт о том, что в России невозможно больше жить. Хочется, чтобы ребёнок рос в цивилизованной стране. Меня, например, с одной стороны, возмущают так называемые поправки в Конституцию, с другой - вся эта истерия мне немного смешна. Дело в том, что в нашей стране никто никогда не соблюдал никакую Конституцию. Люди у нас всегда были бесправными.