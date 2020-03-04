«Конституция – Филькина грамота». Панин назвал причину своего отъезда
Актер прокомментировал НСН своё желание уехать из России в Испанию.
Алексей Панин хочет уехать из России на постоянное место жительство в Испанию. Об этом российский актёр рассказал в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону. По словам артиста, он готов даже работать грузчиком, чтобы иметь возможность жить за границей.
Алексей Панин в интервью НСН подтвердил, что главной причиной такого решения стали непреодолимые расхождения в его взглядах на жизнь с российской реальностью.
«Речь идёт о том, что в России невозможно больше жить. Хочется, чтобы ребёнок рос в цивилизованной стране. Меня, например, с одной стороны, возмущают так называемые поправки в Конституцию, с другой - вся эта истерия мне немного смешна. Дело в том, что в нашей стране никто никогда не соблюдал никакую Конституцию. Люди у нас всегда были бесправными.
Конституция – Филькина грамота
Что бы ни написали в основном законе, это никого не защитит, вся эта Конституция – Филькина грамота. Как жил народ бесправный при Иване Грозном, при Николае II, при Сталине, так и сейчас живёт. Вы вспомните, когда у нас в России было правовое государство, где люди были бы защищены, были бы честные суды? Какая разница, чего они там поправят, всё равно наши власти напишут так, чтобы им было выгодно», - отметил собеседник НСН.
Алексей Панин также уточнил, что о переезде речь может зайти только через какое-то время, но произойдёт это обязательно:
«Речь не идёт о том, что мы сию секунду переезжаем в Испанию. Я не один, у меня есть мама, у меня есть дочка. Переезд с семьёй в другую страну – достаточно проблематичная история. Тем более, учитывая, что ребёнок ещё учится в школе.
Завтра никто чемоданы не пакует.
Речь идёт о гипотетическом переезде, о том, что это стоит у нас в планах, мы обязательно это сделаем, но не сию секунду. То есть, завтра никто чемоданы не пакует».
Актёр также объяснил, что финансовая составляющая стала главной при выборе страны для эмиграции:
«Я бы переехал лучше в Лос-Анджелес, но у меня сейчас большие проблемы с деньгами. Поэтому я не могу позволить себе купить особняк в Beverly Hills, чтобы перевести туда свою семью. Мы исходим из того, что можем позволить себе с финансовой точки зрения. Испания, конкретно город Торревьеха достаточно экономный вариант, нас это устраивает.
Не могу позволить себе купить особняк в Beverly Hills
Кроме того, там мы уже встретили замечательных соотечественников и украинцев, с которыми я подружился, поэтому будем переезжать не на пустое место. Эти люди в первое время помогут мне обустроиться».
Панин пояснил, что сейчас продает одну из квартир, которая досталась ему по наследству, а вторую планирует сдавать. На доход от неё он и рассчитывает жить в эмиграции.
Актер ранее неоднократно заявлял о своём желании уехать из России. Он также агитировал соотечественников «бежать из страны ради своих детей». В прошлом году Алексей Панин опубликовал в своем Instagram фотографию загранпаспорта с американской визой с подписью «билет в один конец». Однако позднее пост был удалён.
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