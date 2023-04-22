Памфилова назвала Зеленского клоуном из-за санкции Украины против ЦИК РФ
22 апреля 202318:04
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова назвала президента Украины Владимира Зеленского рефлексирующем коверным клоуном из-за санкций Украины про ЦИК РФ, передает ТАСС.
В субботу, 22 апреля, Зеленский ввел санкции против ЦИК РФ и политических партий России. Также были введены персональные экономические санкции в отношении граждан России.
Памфилова отметила, что санкции Украины не имеют никакого значения для ЦИК РФ.
Ранее Зеленский ввел санкции против 82 российских деятелей спорта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 030 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 414 / сут.
- Теннисист Рублев вышел в финал второго турнира подряд
- СМИ: родственники украинских военных протестуют в Кривом Роге
- Памфилова назвала Зеленского клоуном из-за санкции Украины против ЦИК РФ
- СМИ: Россия высылает 34 из примерно 90 работающих в Москве немецких дипломатов
- Пригожин рассказал о начавшихся бунтах ВСУ в Часовом Яре и Константиновке
- Отношения, которых нет. Германия и Россия зеркально выслали дипломатов
- Украинские диверсанты взорвали локомотивное депо в Мелитополе
- СМИ: затопленное США в 1942 году судно с телами пленных нашли в Южно-Китайском море
- Зеленский ввел санкции против 25 граждан России
- Взрывоопасная ситуация. После эвакуации из-за бомбы жителей Белгорода вернули в дома
22 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru