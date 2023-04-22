Памфилова назвала Зеленского клоуном из-за санкции Украины против ЦИК РФ

В субботу, 22 апреля, Зеленский ввел санкции против ЦИК РФ и политических партий России. Также были введены персональные экономические санкции в отношении граждан России.

Памфилова отметила, что санкции Украины не имеют никакого значения для ЦИК РФ.

Ранее Зеленский ввел санкции против 82 российских деятелей спорта, передает «Радиоточка НСН».

