Зеленский запретил давать географические названия, связанные с Россией и СССР
22 апреля 202302:33
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией и СССР.
Как сообщается на сайте Верховной рады, документ был возвращен в парламент с подписью Зеленского.
Рада приняла так называемый «деколонизационный закон» в марте. Документ запрещает давать географическим объектам наименования, которые «превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют» Россию, ее достопримечательности, памятные, исторические или культурные места, даты и события.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru