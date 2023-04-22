Зеленский запретил давать географические названия, связанные с Россией и СССР

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией и СССР.

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Как сообщается на сайте Верховной рады, документ был возвращен в парламент с подписью Зеленского.

Рада приняла так называемый «деколонизационный закон» в марте. Документ запрещает давать географическим объектам наименования, которые «превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют» Россию, ее достопримечательности, памятные, исторические или культурные места, даты и события.

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