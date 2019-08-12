Памфилова назвала преждевременным требование Яшина перенести московские выборы

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала преждевременным разговор о переносе выборов в Мосгордуму на конец осени. Так в эфире Business FM она прокомментировала письмо незарегистрированного кандидата в городские депутаты Ильи Яшина, опубликованное им ранее в Twitter.

По словам Памфиловой, письмо она пока не получала. Однако для переноса выборов необходимы серьёзные основания, на сегодняшний момент говорить о таком сценарии развития событий рано.

«Перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьезные основания. Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно. Если у нас наберутся факты, серьезные основания, тогда, естественно, в соответствии с законом мы эту ситуацию рассмотрим. Сейчас преждевременно», — заявила Памфилова.