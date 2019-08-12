Памфилова назвала преждевременным требование Яшина перенести московские выборы
Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала преждевременным разговор о переносе выборов в Мосгордуму на конец осени. Так в эфире Business FM она прокомментировала письмо незарегистрированного кандидата в городские депутаты Ильи Яшина, опубликованное им ранее в Twitter.
По словам Памфиловой, письмо она пока не получала. Однако для переноса выборов необходимы серьёзные основания, на сегодняшний момент говорить о таком сценарии развития событий рано.
«Перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьезные основания. Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно. Если у нас наберутся факты, серьезные основания, тогда, естественно, в соответствии с законом мы эту ситуацию рассмотрим. Сейчас преждевременно», — заявила Памфилова.
Напомним, в письме Яшин просит главу ЦИК о переносе выборов из-за того, что ситуация вокруг них «обернулась полицейским произволом». Он призывает Памфилову к такому решению, так как, по его словам, это позволит ей сохранить уважение соотечественников, хоть и создаст риск потерять должность.
Выборы в Мосгордуму должны состояться 8 сентября. Ситуация вокруг них накалилась в середине июля, после отказа в регистрации ряду оппозиционных кандидатов. С этого времени в Москве проходят акции протеста, в том числе и несогласованные. На каждом из двух несанкционированных митингов 27 июля и 3 августа было более тысячи задержанных. Согласованная акция 10 августа собрала от 20 до 60 тысяч человек.
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