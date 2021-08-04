Памфилова назвала число привитых от COVID-19 членов избиркомов

А ранее глава ЦИК России рассказала, что для голосования на выборах в Госдуму разных странах планируется 348 зарубежных избирательных участков. По ее словам, они появятся «в подавляющем большинстве стран, как обычно, за исключением буквально нескольких стран: Йемена — там сейчас война идет, Ливии и Грузии.

Памфилова добавила, что россияне, проживающие в Грузии, смогут отдать свой голос в соседних странах.

Голосование на думских выборах будет проходить на протяжении трёх дней — с 17 по 19 сентября, напоминает RT.

